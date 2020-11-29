Мясников предупредил о новых эпидемиях с большой смертностью

Новые эпидемии с большой долей смертности грозят человечеству в будущем. Причем коронавирус к ним не относится.

Врач и телеведущий Александр Мясников написал в Telegram-канале, что люди должны разработать меры защиты. Например, универсальную вакцину против гриппа.

«Нам грозит именно он, птичий или свиной. Рано или поздно гром грянет! Как пишут вирусологи: серьезная эпидемия в паре мутаций от нас!» — написал Мясников.

Первая мутация — это переход вируса от животного к человеку, а вторая — от человека к человеку. В Китае первую мутацию от свиней и птиц регистрируют довольно часто, а «до беды один шаг». Правда, попытки создать универсальную вакцину от гриппа пока безуспешны.

По словам Мясникова, коронавирус показал, что люди не готовы к распространению такой инфекции. В то же время прояснилась ситуация по поводу того, сколько времени и усилий ученых всего мира нужно на разработку вакцины.

«Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей», — добавил врач.

Поэтому он призвал направить силы ученых и средства на создание вакцины. В противном случае «потом куда дороже встанет».

Ранее ученые изучили мутации генома SARS-CoV-2 в России. Выяснилось, что меняется он незначительно. Все образцы людей с COVID-19 передают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекциями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.