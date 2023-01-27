Здоровье 27 января 2023, 12:51 Мясников предупредил о безумной заразности кори

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал ИА НСН, что россияне уронили уровень вакцинации против кори, поэтому они беззащитны перед ней.

«Были бы были вакцинированы хотя бы 70%, как при Советском Союзе, ничего бы этого не было. Завозят корь мигранты, они в обязательном порядке должны предъявлять прививку от кори», — подчеркнул Мясников.

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По его словам, корь является одной из самых заразных воздушно-капельных инфекций. Она протекает с осложнениями и реанимациями.

«Больной корью был в помещении и ушел, через два-три часа в помещение зашел непривитый человек и заразился», — цитирует врача utro.ru.