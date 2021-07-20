Мясников предсказал появление новой опасной мутации коронавируса

Поведение коронавируса остается непредсказуемым. Он продолжает мутировать, и бороться с ним все сложнее. В ближайшую зиму доминирующим возбудителем может стать южноафриканский штамм «бета». Об этом на своей странице в Instagram написал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он отметил, что все уже сильно устали от пандемии, но настоящая борьба с возбудителем только началась. Мясников подчеркнул, что от новых форм коронавируса иммунитет от перенесенной инфекции может не спасти.

«Единственная надежда только на вакцинацию», — подчеркнул Александр Мясников. Он призвал всех продолжать соблюдение мер предосторожности: носить маски, держать дистанцию и избегать массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях.

На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения выделяет четыре опасных штамма коронавируса: «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский). Все они отличаются повышенной заразностью по сравнению с первоначальной версией возбудителя.

При этом индийский штамм продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта «дельта плюс».

Накануне ВОЗ сообщила, что продолжает наблюдение за выявленным в Перу штаммом коронавируса «лямбда». Пока в список опасных мутантов он не вошел. Специалисты изучают его заразность.