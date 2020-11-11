Мясников предостерег от ошибок при лечении легкой формы COVID-19

По его словам, пациентам с легкой формой коронавирусной инфекции не стоит принимать хлорокин. Этот препарат подходит не всем и применяется только по назначению врача. Так же обстоят дела с разжижающими кровь препаратами. Многие пациенты начинают их принимать, и в итоге все заканчивается госпитализацией с внутренним кровотечением.

«Антивирусные препараты — что старые, что новые — пока тоже малоэффективны. Самые лучшие из них лишь могут сократить на один−два дня деятельность болезни, но и только. Это в оптимальном варианте», — исключил Мясников.

Самой большой ошибкой при лечении ОРЗ или коронавирусной инфекции он назвал прием антибиотиков. Он напомнил, что эти лекарства не действуют на вирус, а используются только для профилактики бактериальных инфекций. Кроме того, это может привести к резистентности к лекарству, что только усложнит дальнейшее лечение.

«Непонимание этого привело к тому, что у нас во многих аптеках сегодня антибиотиков просто не купить, а они так необходимы миллионам людей с различными бактериальными инфекциями», — возмутился Мясников.

Он заявил, что, как и при любом ОРЗ, лечение предусматривает изоляцию, полупостельный режим, обильное питье, легкую пищу, проветривание. При повышении температуры можно принять парацетамол. В качестве вспомогательных средств можно пить витамины C и D, а также препараты цинка.

«Больному с ковид необходимо кроме термометра иметь пульсоксиметр и следить за насыщением крови кислородом. Показатели 95% и более говорят о том, что все в порядке», — посоветовал врач.

Мясников подчеркнул, что для лечения тяжелых случаев коронавирусной инфекции в российских больницах есть все необходимое. Легкие случаи нужно лечить амбулаторно. Для этого нужны покой, время и позитивный настрой.

Об опасности употребления антибиотиков без назначения врача при коронавирусной инфекции предупредил главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов. Он заявил, что кроме формирования резистентности к препарату пациенты могут значительно ухудшить свое состояние.