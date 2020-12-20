Мясников посоветовал пить кофе

«На самом деле, это все инсинуации, что он вреден, что вызывает гипертонию, вызывает аритмию, вредит сердцу», — уверен врач.

Он привел результаты исследования, которые доказали целебность и полезу кофе. Напиток предотвращает рак печени и сокращает количество инфарктов у сердечников. Помимо этого, кофе не влияет на кровяное давление, если оно привычно для человека. А еще напиток не провоцирует мерцательную аритмию.

При аритмии нарушается ритмичность и частота сокращений сердца. Когда главная мышца сокращается неравномерно, появляется фибрилляция предсердия, кровь застаивается и прокачивается не до конца. В итоге образуются тромбы. Кофе не предотвратит тромбоза и нарушения мозгового кровообращения. А значит, следует принимать кроверазжижающие препараты.

«Но кофе, тем более если вы его любите, пейте на здоровье, для аритмии это только хорошо», — подытожил врач.

А вот употребление кофе натощак обезвоживает организма, предупредил диетолог Алексей Ковальков. С этой привычки начинается множество проблем со здоровьем, писал «Царьград».