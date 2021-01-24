Доктор Мясников ответил на популярные вопросы о коронавирусе и вакцинации

В вопросе выбора препарата для вакцинации лучше довериться совету врача, поскольку одни вакцины дольше защищают, другие — больше подходят людям с хроническими заболеваниями, рассказал Мясников. Он отметил, что на сегодня в России есть две вакцины от коронавируса, и «на подходе и другие варианты».

Врач также указал на то, что онкологическим больным можно прививаться, поскольку эти люди больше других рискуют заболеть COVID-19 в тяжелой форме.

Перенесшим коронавирус, по словам Мясникова, не нужно прививаться до осени. Он добавил, что, скорее всего, иммунитет у переболевших сохранится и дольше. Он призвал переболевших COVID-19 не комплексовать по поводу низкого уровня антител — при любой вирусной инфекции этот уровень снижается, однако при повторной встрече с вирусом включаются клетки памяти. Они начнут опять вырабатывать антитела.

Современные вакцины от коронавируса способны бороться со всеми новыми мутациями инфекции, утверждает врач.

Для резкого снижения числа тяжелых случаев и смертей от COVID-19, достаточно вакцинировать 30-40% населения, отметил врач. Но для спокойствия, по его словам, лучше привиться и получить собственную защиту.

Миф о том, что россиян не будут впускать в США и страны Евросоюза без вакцины от компании Pfizer Мясников развеял.

«О „впустят“ вопрос пока не стоит. Нас пока не впустят ни с „Пфайзером“, ни без! Европейский союз и США закрыты для всех извне и пока только ужесточают меры. В будущем возможно будут ориентироваться на уровень защитных антител, так как десятки миллионов людей уже перенесли ковид в той или иной форме», — написал Мясников.

Поливать друг друга грязью из-за вакцин — это дело политиков. Западные врачи о российском «Спутнике V» плохо не говорят, заявил врач и телеведущий. Он подчеркнул, что именно западные СМИ развязали «войну вакцин». По мнению Мясникова, эта пропаганда вредит медицине.

В России уже стартовала масштабная вакцинация от коронавируса во всех регионах. В стране уже произвели 7,6 миллиона доз вакцины, 2,1 миллиона из которых развезли по регионам. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на следующей неделе объемы производства возрастут.