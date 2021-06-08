Мясников попросил россиян относиться к жиру с уважением

Человеческому организму необходим жир. В ряде случаев он может даже продлить жизнь, заявил известный доктор и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, у женщин норма жира в организме составляет 20-30% от индекса массы тела, у мужчин — 8-25%.

«Это не инертный кусок сала. Жир — это активный орган, вырабатывающий гормоны и десятки биологически активных веществ. Поэтому вы должны к нему относиться с уважением», — объяснил Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Врач напомнил поговорку «там, где жирный сохнет, тощий дохнет». В этом, по его словам, заключается «парадокс ожирения». Суть в том, что полные люди чаще болеют, однако серьезные недуги они переносят легче и могут жить дольше, чем худые.

При этом Мясников подчеркнул, что небольшой лишний вес все равно приводит к разным заболеваниям, хотя в теории может продлить жизнь. Именно поэтому специалист посоветовал снизить употребление калорийной пищи, нормально спать и заниматься физическими упражнениями.

Ранее Мясников заявлял, что в пицце и гамбургерах нет вреда, а деление пищи на здоровую и нездоровую неправильно.