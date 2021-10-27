Мясников поддержал решивших уехать из России на время локдауна

Главный телеврач России Александр Мясников поддержал людей, желающих покинуть родную страну на время нерабочих дней. В своем Telegram-канале он написал, что в этом нет ничего страшного.

В последнем посте канала Мясников высказал недоумение массовыми недовольствами по поводу туризма в жаркие страны в объявленные нерабочие дни. По его словам, путешественники выпадают из так называемой внутренней «цепи передачи инфекции» в стране, что вовсе не обостряет эпидемическую обстановку.

«Что в Турции, что в Египте уровень инфицирования значительно ниже, чем сегодня в России, там строгий контроль ПЦР-тестов, по прилете в Россию также контроль. Пусть отдыхают, если деньги есть!» — благословил врач.

Ранее Александр Мясников уже не раз высказывался по поводу коронавируса и различных ограничительных мер. Например, локдаун он признавал самой эффективной мерой борьбы с пандемией, но говорил, что до этого лучше не доводить.

«Куда проще и легче для всех пройти массовую вакцинацию», — констатировал доктор.