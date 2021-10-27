Мясников поддержал решивших уехать из России на время локдауна
Врач Мясников поддержал решивших уехать из России на время нерабочих дней
Главный телеврач России Александр Мясников поддержал людей, желающих покинуть родную страну на время нерабочих дней. В своем Telegram-канале он написал, что в этом нет ничего страшного.
В последнем посте канала Мясников высказал недоумение массовыми недовольствами по поводу туризма в жаркие страны в объявленные нерабочие дни. По его словам, путешественники выпадают из так называемой внутренней «цепи передачи инфекции» в стране, что вовсе не обостряет эпидемическую обстановку.
«Что в Турции, что в Египте уровень инфицирования значительно ниже, чем сегодня в России, там строгий контроль ПЦР-тестов, по прилете в Россию также контроль. Пусть отдыхают, если деньги есть!» — благословил врач.
Ранее Александр Мясников уже не раз высказывался по поводу коронавируса и различных ограничительных мер. Например, локдаун он признавал самой эффективной мерой борьбы с пандемией, но говорил, что до этого лучше не доводить.
«Куда проще и легче для всех пройти массовую вакцинацию», — констатировал доктор.