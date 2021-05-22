Мясников поддержал платную медицину для тех, кто не следит за здоровьем

Ведущий Александр Мясников считает, что люди, которые не следят за своим здоровьем, должны сами оплачивать медицинские услуги. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он отметил, что на лечение таких людей уходит очень много денег. Поэтому курильщики, люди с ожирением или алкоголизмом, должны сами оплачивать медицинские услуги.

«Например, хроническому курильщику надо проверять легкие на компьютерной томографии из-за высокого риска возникновения рака. Тогда курильщик пусть сам платит за эту услугу или бросает курить», — пояснил Мясников.