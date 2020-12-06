Мясников перечислил продукты, которые ускоряют старение

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые ускоряют процесс старения. Он отметил, что стоит придерживаться правильного рациона, но иногда можно позволять себе «неполезные» продукты.

Он рассказал, что основной рацион должен включать в себя по большей части овощи, фрукты, вареное мясо, рыбу и кисломолочные продукты, однако иногда можно позволять «неполезные» продукты. Мясников отметил, что процесс старения ускоряют все продукты, которые содержат избыточное количество сахара, соли и «неправильных жиров». Аналогичным образом на организм влияют переедание и избыток калорий.

В пример Мясников привел селедку, которая полезна для организма. Из-за маринада, в котором обычно ее готовят, она приобретает слишком большое количество соли. Один кусочек может содержать в себе суточную долю натрия.

«Эти неполезные свойства селедки уравновешиваются вредными, а вредные свойства селедки уравновешиваются вот теми полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые в ней содержатся», — отметил Мясников.

Кроме того, старение ускоряют пережаренное мясо и колбасные изделия. Он напомнил, что в 2015 году ВОЗ признала все колбасы, сосиски, сардельки и бекон продуктами, которые содержат канцерогены.