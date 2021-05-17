Мясников перечислил продукты, которые навсегда нужно исключить из детского рациона

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал список продуктов, которые ни в коем случае нельзя давать детям из-за содержащейся в них синильной кислоты. Она опасна для здоровья. Об этом сообщили «Невские новости».

Врач включил в этот перечень косточки персиков и абрикосов, которые представляют серьезную угрозу для организма ребенка.

«В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота, отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», — поделился телеведущий в прямом эфире телеканала «Россия 1».

Биолог Екатерина Баранова разделила мнение медицинского работника Мясникова. Научный сотрудник напомнила, что употребление персиков в повседневном рационе может стать причиной аллергических высыпаний. Поэтому, по ее словам, многие жители России боятся их есть. Вместе с тем есть способ, при котором опасность можно снизить Варка и избавление от шкурки эффективно позволят забыть об аллергии.