Мясников перечислил опасные симптомы перенесенного ковида

Последствия коронавирусной инфекции могут оказаться опаснее самой болезни. Если выздоровевший чувствует сильную одышку и слабость, то лучше срочно пройти консультацию у кардиолога. Все это признаки миокардита. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он отметил, что воспалительный процесс сердечной мышцы возникает не только при коронавирусной инфекции, а также при гриппе, гепатите C и заражении энтеровирусами и возбудителями герпеса. Поэтому при возникновении первых симптомов лучше показаться специалисту.

«Если через некоторое время после болезни вы почувствовали слабость, одышку, сердцебиение, это может быть миокардит», — заявил Мясников.

Он подчеркнул, что в большей части случаев все перечисленные симптомы могут пройти. Но лучше не рисковать, так как воспаление может развиться. Поэтому лучше заранее обратиться к врачу, чтобы он назначил соответствующее лечение.