Мясников перечислил четыре неочевидные причины хронического кашля

Российский телеведущий и врач Александр Мясников в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказал, по каким неочевидным причинам человек может страдать из-за хронического кашля, от которого не избавляют даже антибиотики.

«Хронический кашель — который длится более трех месяцев — кошмар для врача. В США, если всерьез искать его причину, все обследования могут обойтись в 60 тысяч долларов. И в итоге врачи могут ничего не найти», — уточнил специалист.

Как пояснил Мясников, порой кашель появляется по причинам, которые сперва могут даже не прийти в голову. В их числе бронхиальная астма и повышение кислотности желудка. Кроме этого, хронический кашель вызывают синусит и гайморит аллергического характера. Последней причиной была названа реакция на лекарства. Кашель может продолжаться в течение полугода после отказа от препаратов.

Ранее врачи объяснили, что онкологические заболевания часто проявляются в виде безобидных симптомов. Большинство людей не обращают внимания на эти сигналы. Среди них постоянный кашель и изжога.