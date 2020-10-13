Мясников оценил вероятность заражения коронавирусом от питомцев

Специалист назвал недоказанной информацию об инфицировании от домашних животных, которая распространяется в Сети. При этом подтвердил, что есть опасность заражения питомцев от их хозяев.

«А вот болеть КОВИДом кошки и собаки могут. С той же примерно симптоматикой, что и мы: чихают, хандрят, отказываются от еды. И не они нас заражают, а мы их», — уточнил медик.

Мясников предупредил, что не стоит давать своим любимцам человеческие лекарства в целях профилактики.

Ранее телеведущий заявил, что генетические особенности человека определяют степень тяжести заболевания COVID-19. Он отметил, что именно поэтому коронавирус часто поражает молодых и здоровых с виду людей. Эксперт подчеркнул, что в борьбе с этой инфекцией поможет лишь качественная медицина. Маски и перчатки он назвал лишь мерами пассивной защиты.