Мясников отреагировал на заявление Минздрава об опасности коронавируса для мужчин

«Дело в том, что COVID-19 не просто так „садится“ в легких, он поражает определенные рецепторы, и они у мужчин развиты хуже, чем у женщин. В одном исследовании была интересная фраза — „у азиатских мужчин“. Это подтверждается исследованиями. Плотность рецепторов у мужчин в легких больше чем у женщин», — пояснил Мясников.

По словам эксперта, мужской пол действительно попадает в фактор риска, в том числе и для коронавирусной инфекции.

Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева назвала одной из опасных привычек курение. Она убеждена, что это тоже фактор риска.

«В медицинской литературе описано только это как возможная причина, но разница незначительная. Курение для обоих полов ухудшает прогноз», — подчеркнула Малышева.

Ранее специалисты Министерства здравоохранения заявили, что мужчины заражаются коронавирусом в два раза чаще женщин.