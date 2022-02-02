Мясников опроверг миф об обязательном приеме витамина C при простуде

Врач Александр Мясников заявил, что принимать витамин С при простуде необязательно. О его пользе он порассуждал в эфире телеканала «Россия 1».

«Прием витамина С вовсе не обязателен, так как это вряд ли на что-то повлияет», — сказал врач.

Мясников объяснил, что, согласно научным исследованиям, постоянное употребление витамина С как в БАД, так и в составе продуктов питания, не сможет предотвратить заражение вирусом, вызывающим простуду, поэтому использовать его в качестве средства профилактики бесполезно.

Если же человек уже заболел, то это активное вещество в больших количествах может помочь сократить время его болезни, о чем также говорит наука, но мгновенного действия от него ждать не стоит.

«То есть дополнительно можно его пропить в течение трех-четырех дней, пока болеете, но в рамках разумного, без фанатизма», — уточнил доктор.

Ранее Мясников высказал предположение, что вскоре коронавирус может мутировать в обычное ОРЗ, но и отношение к нему, в том числе в инфополе, нужно менять.