Мясников объяснил нежелание препираться с Жириновским из-за диплома врача

Главврач столичной больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников объяснил нежелание препираться с Владимиром Жириновским из-за позиции по коронавирусу. Ранее лидер ЛДПР призвал лишить Мясникова диплома врача.

«Я человек вспыльчивый. Критику воспринимаю не сразу — сначала хочется кричать и спорить, доказывая свою правоту», — рассказал Мясников «Вечерней Москве».

Однако в случае с Жириновским телеведущий не мог так поступить, поскольку «является его поклонником уже десятки лет».

Острый ум и блистательный аналитик. Поэтому и ответил, как старшему и по возрасту, и по званию Александр Мясников врач и телеведущий

Неделю назад Жириновский предложил закрыть границы для туристов и наказать ответственных за их открытие. По его мнению, вторую волну заражений коронавирусом принесли россияне, побывавшие в Турции.

Мясников на это заявил, что от вируса не нужно прятаться за высокими стенами. После этого Жириновский призвал лишить Мясникова диплома, отметив, что подобные заявления являются недопустимыми для медика. Мясников пояснил, что выражал свое личное мнение.