Мясников объяснил, в каких случаях стоит беспокоиться из-за родинок

Многочисленные родинки на теле говорят о риске развития рака кожи. Наличие родимых пятен неправильной формы тоже указывает на вероятность появления онкологических заболеваний.

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил в эфире телеканала «Россия 1», когда следует беспокоиться из-за родинок. Выпуск с участием специалиста опубликован на YouTube.

«Если у вас количество родинок больше 50, это уже фактор риска развития меланомы», — подчеркнул он.

Мясников предупредил, что к факторам риска также относят атипичные — неправильной формы — родимые пятна и их количество больше пяти. Людям с ними врач посоветовал не загорать и защищать себя от воздействия солнечных лучей специальными кремами.

Нелишним будет фотографировать родинки и регулярно бывать на приеме у дерматолога.

Если родинки или пятна на коже изменяются после 21 года, то это может свидетельствовать о развитии рака кожи. С такими симптомами следует обратиться к врачу и срочно пройти обследование.

Рак кожи может развиться из-за ультрафиолета, воздействия химических веществ, курения, предрасположенности организма и вирусов.