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    30 апреля 2021, 21:24

    Мясников объяснил, в каких случаях стоит беспокоиться из-за родинок

    Александра Ломейко

    Многочисленные родинки на теле говорят о риске развития рака кожи. Наличие родимых пятен неправильной формы тоже указывает на вероятность появления онкологических заболеваний.

    Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил в эфире телеканала «Россия 1», когда следует беспокоиться из-за родинок. Выпуск с участием специалиста опубликован на YouTube.

    «Если у вас количество родинок больше 50, это уже фактор риска развития меланомы», — подчеркнул он.

    Мясников предупредил, что к факторам риска также относят атипичные — неправильной формы — родимые пятна и их количество больше пяти. Людям с ними врач посоветовал не загорать и защищать себя от воздействия солнечных лучей специальными кремами.

    Нелишним будет фотографировать родинки и регулярно бывать на приеме у дерматолога.

    Если родинки или пятна на коже изменяются после 21 года, то это может свидетельствовать о развитии рака кожи. С такими симптомами следует обратиться к врачу и срочно пройти обследование.

    Рак кожи может развиться из-за ультрафиолета, воздействия химических веществ, курения, предрасположенности организма и вирусов.