Мясников объяснил, сколько нужно пить воды в день

В среднем человеку необходимо ежедневно выпивать 400-500 миллилитров жидкости. Всю остальную влагу организм получает вместе с продуктами питания. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам медика, при нормальной температуре окружающей среды организм теряет 1600 миллилитров жидкости в день. Такой объем выделяется через дыхание, а также с потом, мочой и калом. При этом вместе с продуктами питания и процессом оксигенации человек получает 1200 миллилитров жидкости.

«Разница между двумя этими показателями — 400 миллилитров, у кого-то — 500 миллилитров. Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец! Все, что вы выпьете дополнительно, выведут почки или, при нарушении их функции, задержится в виде отеков», — пояснил Мясников в Instagram.

Он добавил, что необходимо доверять своей жажде, а не слушать чужие советы. Врач отметил, что организм сам выйдет на правильный уровень потребления воды, если не злоупотреблять солью. Водно-солевой баланс Мясников назвал одним из самых стойких в человеческом организме.