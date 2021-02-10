Мясников объяснил, при каком смертельном недуге появляется сиплый голос

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия-1» объяснил, при каком смертельном недуге появляется сиплый голос и боли в горле.

Специалист отметил, что речь идет о поражении органов дыхания гемофильной палочкой. Эта инфекция провоцирует воспаление надгортанника, из-за чего он опухает. По этой причине человеку не хватает кислорода, он даже может задохнуться, написал сайт «Экономика сегодня».

«Начинается сиплый голос. Как говорят: „Голос, как горячей картошки съел“. Начинает течь слюна. Все это очень опасные симптомы, это может привести к смерти», — подчеркнул Мясников.

Также ведущий призвал обращать особое внимание на скопление гноя в горле. Он уточнил, что можно удалять миндалины, если стрептококковая инфекция проявлялась больше семи раз за год. Кроме этого, операцию делают, если был ранее перенесен абсцесс.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, из-за чего может возникать боль в горле после пробуждения. Зачастую это связано с работой отопительных батарей. Еще одной причиной этого дискомфорта является застой в лимфатической системе.