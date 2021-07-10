Мясников объяснил появление опасных штаммов коронавируса

Новые мутации коронавируса появляются в результате естественного отбора. Причем штаммы культивируются людьми, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам медика, коронавирус будет и дальше продолжать мутировать и становиться более заразным. Он отметил, что сейчас инфекция находится на стадии естественного отбора. Это значит, что выживают наиболее устойчивые штаммы.

«Из-за того, что массовая вакцинация не произошла сразу, выживают самые сильные варианты вируса. Мы сами его культивируем. Чем дольше мы будем резать кошку за хвост, тем больше он будет мутировать», — сказал Мясников сайту kp.ru.

Он добавил, что в случае с гриппом люди сталкиваются с мутациями каждый год, но это естественно. Врач подчеркнул, что единственным способом защиты от опасных штаммов является вакцинация.

Ранее Мясников объяснил, что мешает массовой вакцинации россиян от коронавируса. Он считает, что всему виной непрофессиональные рекомендации, которые дают населению. В качестве примера врач привел призывы не пить алкоголь, не заниматься сексом и не мочить три дня место прививки.