Мясников объяснил, почему стоит вакцинироваться перед Новым годом

Делать прививку от коронавируса перед новогодними праздниками уже поздно. Иммунитет не успеет сформироваться, а просить людей отказываться от встреч с родными и друзьями во время зимних выходных бесполезно. Об этом в своем Telegram-канале написал врач и телеведущий Александр Мясников.

При этом он отметил, что если возможность поставить прививку перед праздниками есть, то это лучше сделать сейчас, чтобы к приходу нового штамма «омикрон» сформировался уровень защиты.

«В любом случае не тяните — времени у нас не так много», — написал врач.

Мясников подчеркнул, что ему задают вопрос, почему он не просит не прошедших вакцинацию не встречаться с родными, чтобы не подвергать их риску. Он напомнил, что вакцина не снижает риска передачи инфекции, а только дает возможность перенести заболевание в легкой форме и избежать летального исхода. Кроме того, услышав подобный призыв, большинство сделает наоборот.

«Я сам за принуждение к вакцинации, но должны быть грани», — подчеркнул Мясников.

Врач призвал всех читателей встретить Новый год с тем иммунным статусом, который у них есть.