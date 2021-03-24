Мясников объяснил, как прививка против туберкулеза может спасти от COVID-19

Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как прививка против туберкулеза (БЦЖ) может спасти от COVID-19, написала «Общественная служба новостей».

Специалист подчеркнул, что туберкулез является довольно распространенным заболеванием. В год от него умирают 1,5 миллиона человек. Маленькие дети особо уязвимы перед этим недугом.

«Вакцина от туберкулеза должна быть сделана в детстве. Но она действует не долго и прикрывает детей в самый ранний период. Кстати, скорее всего, эта прививка защищает и от ковида. Я видел работы — правда исследования были на животных», — уточнил Мясников.

По его словам, вирус желтой лихорадки вводили подопытным мышам после прививки БЦЖ. В итоге инфекция не вызывала у животных лихорадку. Как считает Мясников, именно благодаря прививке от туберкулеза, которую делают детям, в России низкая смертность от коронавируса.