Мясников не согласился с выводами из статьи The Lancet о ревакцинации

Основная задача врачей в случае распространения опасного заболевания — организовать вакцинацию населения, чтобы люди получили защиту от инфекции. Но иммунитет имеет свойство ослабевать, поэтому если количества препарата достаточно, то можно провести ревакцинацию. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился врач и телеведущий Александр Мясников.

Он прокомментировал заявление группы американских ученых в международном медицинском журнале The Lancet. Авторы заявили, что не видят необходимости в организации повторных прививок для тех, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса.

Эксперты отметили, что эффективность вакцин против легких форм болезни может со временем ослабевать, но от тяжелого протекания заболевания сохраняется. Ревакцинировать они предложили только людей с ослабленным иммунитетом. Свободные дозы они предложили направить в страны, где жители не сделали еще ни одной прививки.

«Сначала нужно обеспечить защиту как можно большего количества людей. Однако это касается только ситуации, когда вакцин не хватает», — заявил Мясников. Он отметил, что если объемы препарата достаточны, то его можно использовать и для повторной прививки.

По словам Мясникова, в глобальных масштабах процесс вакцинации напоминает неудачную покраску автомобиля.

«Нынешняя ситуация с вакцинацией от COVID-19 в мировом здравоохранении напоминает неравномерно окрашенный автомобиль», — заключил Мясников. Когда владелец делает покрытие только одной ее части, а остальную оставляет без изменений, она покрывается ржавчиной.