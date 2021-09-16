Мясников назвал заболевания, от которых не нужно лечиться

Многие заболевания, от которых в России принято лечиться, лечить не нужно: они проходят сами собой. Об этом рассказал Ura.ru телеведущий, главный врач больницы имени Жадкевича Александр Мясников.

«Не нужно лечить уреаплазму, так как это нормальная часть, особенно у женщин, урогенитальной флоры. Также не нужно лечить вирус папилломы человека, немые камни желчного пузыря, если они не болят, инфицирование бактерией Хеликобактер пилори, если нет симптомов, не нужно лечить и оперировать камни в почках, если они находятся именно в почках, потому что, скорее всего, они не пойдут, не нужно лечить гемангиомы (доброкачественная опухоль), если они не растут, а также кисту почек и печени», — сказал Мясников.

Он пояснил, что о многих болезнях, от которых лечатся в России, на Западе «даже не думают». Например, на Западе не ставят диагноз «повышение внутричерепного давления», хотя многие люди живут с ним после онкологии или кровоизлияния.

«К неправильно поставленным диагнозам относится цистит, простатит, которые являются синдромами раздраженного мочевого пузыря, синдромами тазовых болей, а также хронический пиелонефрит, хронический панкреатит. У нас эти заболевания трактуются неправильно и влекут за собой долгое и бессмысленное лечение», — заключил врач.