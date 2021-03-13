Мясников назвал вирус, который поразил почти 95% людей

Как выяснилось, в мире существует вирус, который поразил уже 95% людей — это вирус Эпштейна — Барр. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Активируясь, он вызывает жуткие болезни — лимфомы, <…> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Этот вирус больше известен под названием вирус герпеса человека четвертого типа. Как отметил Мясников, большинство заражается им еще в детстве. Проявляется он позже и обычно из-за ослабления иммунитета в силу возраста. Но вирус может и вовсе не дать о себе знать. Для этого нужно помочь организму сохранить иммунный барьер. Эксперт порекомендовал придерживаться здорового образа жизни, минимизировать стресс, а также следить за сном и питанием.

В начале февраля Мясников рассказал, что «таблетки под язык» для резкого снижения давления представляют опасность для здоровья, уточнил RT. Самостоятельно принимать такие препараты нельзя, иначе может увеличиться количество инфарктов.