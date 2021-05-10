Мясников назвал распространенную ошибку тяжелых пациентов

Попавшим в больницу с тяжелыми заболеваниями нельзя прекращать физическую активность. Нужно стараться больше двигаться и выполнять все требования медиков. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что если пациент с тяжелым заболеванием прекратил двигаться, то он сляжет окончательно.

«Если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег, он уже не встанет. Ему надо ходить», — подчеркнул Мясников.

Врач отметил, что в больницах есть специальная шкала измерения активности пациента. Отвечая на специальные вопросы, больной заполняет анкету, на которую ориентируются медики при составлении прогнозов на будущее.

По словам Мясникова, двигаться нужно даже лежачим больным, которые могут выполнять упражнения в кровати.

Ранее телеведущий рассказал о связи недостатка гемоглобина в крови мужчин с симптомами раковых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Мясников пояснил, что при признаках железодефицитной анемии нужно срочно пройти гастроскопию или колоноскопию, чтобы распознать язву или опухоль.