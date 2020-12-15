Мясников назвал продукты, вызывающие камни в почках. Видео

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что животные белки и жиры, содержащиеся, в частности, в красном мясе, могут провоцировать появление камней в почках. Он назвал также другие продукты питания, повышающие риск возникновения проблем со здоровьем.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1». Мясников отметил, что в целом полезные шпинат и зелень вызывают рост содержания в крови оксалатов, солей и эфиров щавелевой кислоты, которая увеличивает камнеобразование.

Этот процесс поддерживают алкогольные напитки за исключением красного сухого вина при употреблении в умеренных дозах. Еще одними фактором риска, по словам Мясникова, являются газированные напитки.

«Общие правила простые: как можно больше жидкости, знайте какой камень, меньше соли — натрия, меньше мяса — животные белки и жиры», — пояснил он.

Мясников посоветовал выбрать средиземноморскую диету, богатую овощами, рыбой и фруктами. Он предложил также умеренное употребление молочной продукции. По словам врача, снизить риск камнеобразования помогут клюквенный морс, кофе и чай.

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