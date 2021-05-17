Мясников назвал продукт, способный убить ребенка

В сезон фруктов и ягод для детей большую опасность могут принести не сами плоды, а их косточки. Например, косточки абрикоса и персика представляют смертельную опасность из-за синильной кислоты. Об этом рассказал российский врач и телеведущий Александр Мясников.

«В детстве сами камнем эти косточки долбили, ели. Синильная кислота может вызвать отравление вплоть до смерти. Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», — рассказал Мясников в эфире программы «Россия 1».

Однако кандидат биологических наук Екатерина Баранова отметила, что у детей зачастую на персики бывает аллергия. По ее словам, их можно есть без опасения варенными или очищенными от шкурки и внутренней части, где много белков.

Телеведущий ранее рассказал, что измерять давление несколько раз в день — неправильно. Если есть разовые скачки, необходимо выяснить усредненный показатель. Следить за давлением в условиях повседневной жизни можно раз в три месяца