Мясников назвал признаки развития рака поджелудочной железы

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал три классических симптома рака поджелудочной железы. Об этом он сообщил в эфире канала «Россия 1».

Типичными симптомами заболевания являются желтуха, снижение веса и боль в желудке. Причем снижение веса — это всегда подозрительный признак, особенно у людей в пожилом возрасте, подчеркнул Мясников. Косвенными признаками рака поджелудочной железы также могут являться возникновение тромбофлебитов, метастаз в пупке и воспаление лимфоузла над левой ключицей.

Основным фактором, способствующим развитию заболевания, Мясников назвал курение. Врач указал, что практически каждый пятый случай рака поджелудочной железы объясняется наследственностью. Телеведущий упомянул в числе прочих факторов риска отсутствие физических нагрузок, избыточный вес, неправильное питание, злоупотребление мясом, нехватка витамина D, пародонтит.

«Проявления сахарного диабета тоже часто бывает. <...> Что еще важно — низкое количество ликопина, который содержится в красных овощах: помидорах и красном перце», — добавил он.

Доктор Мясников ранее назвал лекарство, которое может вызвать у человека инфаркт миокарда.