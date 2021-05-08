Мясников назвал признак рака, который встречается только у мужчин

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что железодефицитная анемия у мужчин может быть симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Врач отметил, что пониженный уровень гемоглобина в крови у женщин можно объяснить регулярными кровопотерями по естественным причинам.

«У мужчин этого, слава богу, нет, и поэтому если мы видим у мужчины железодефицитную анемию, сразу надо подумать, в чем причина. И у женщин надо думать, но у них она на лицо. <…> У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология», — пояснил Мясников.

В таких случаях мужчинам лучше не ждать и сразу обращаться за медицинской помощью. По словам эксперта, для мужчин нет ненормального гемоглобина. Если он снижен, нужно идти к врачу и делать гастроскопию или колоноскопию. Это нужно, чтобы не пропустить рак, полип или язву. Анемия означает малокровие. Оно возникает в процессе снижения уровня гемоглобина в крови.