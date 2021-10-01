Мясников назвал привычки, способные привести к панкреатиту

Острый панкреатит вызывает злоупотребление алкоголем. К хроническому течению этого заболевания может привести употребление по 200 граммов крепкого спиртного пять раз в неделю. Еще одна частая причина панкреатита — курение. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они (пациенты — прим. ред.) умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие. Это страшно», — объяснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

К хроническому панкреатиту может привести употребление по 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю, подчеркнул врач.

«Из других частых причин — курение. Причина столько не острого, сколько хронического. Она потенцирует алкоголь. Кто регулярно выпивает и еще при этом курит, у них чаще панкреатит, причем в дозозависимой пропорции», — отметил Мясников.

В перечень «убивающих» поджелудочную железу причин, врач также включил камни желчного пузыря, вирусные инфекции, повышенный уровень триглицеридов, генетическую предрасположенность и прием некоторых лекарств.

Мясников ранее заявлял, что нитроглицерин опасно принимать при инфаркте. Он подчеркнул, что после приступа из средств, которые разжижают кровь, пациенту можно давать лишь аспирин. Медик рекомендовал при инфаркте сразу же вызывать скорую помощь. Он напомнил, что есть всего 120 минут, для того чтобы человеку с заболеванием сердца оказали нужную помощь и в случае необходимости сделали операцию.