Мясников назвал помогающий после ковида алкогольный напиток

Красное вино в небольших дозах может смягчить последствия после перенесенного ковида. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников сообщил Ura.ru.

После прохождения острого периода ковида или другого инфекционного заболевания человек продолжает испытывать непроходящую усталость и постинфекционные проблемы.

«В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант», — сказал Мясников.

Врач подчеркнул, что рекомендовать такой способ непьющим людям нельзя. Мясников также предостерег от употребления алкоголя в больших дозах. Он подчеркнул, что спиртное полностью противопоказано в период любой инфекции. Любители красного вина могут пить его в умеренных дозах примерно через неделю после выздоровления.

Мясников ранее заявил, что в России не сможет сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу. Врач указал, что в Израиле и США, где привиты большинство взрослого населения, по-прежнему фиксируют заражения. Коллективный иммунитет нужен людям без прививки, напомнил он.