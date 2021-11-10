Мясников назвал парадоксальную причину проблем с зубами

Прием препаратов содержащих бисфосфонаты может привести к некрозу верхнечелюстного сустава. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам врача, бисфосфонаты выписывают, чтобы следить за здоровьем костей, чаще всего для пожилых женщин, страдающих остеопорозом. В основном они действуют нормально, но есть побочное действие, которое Мясников назвал парадоксальным.

«У определенного процента женщин на бисфосфонатах распространяется парадоксальный некроз верхней челюсти», — предупредил он.

Ведущий добавил, что такой некроз развивается не сразу, а при неправильном лечении. При приеме бисфосфонатов на челюсти нельзя проводить серьезные операции, такие как, например, выдирание зубов.

«У вас болит зуб. Вы идете к врачу. Вам выдирают зуб и тем самым провоцируют некроз», — описал процесс медик.

По его словам, прежде, чем выписывать подобные препараты, врачи обязательно должны предупредить пациента, что курс лечения нужно будет прекратить в случае запланированных манипуляций.