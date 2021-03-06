Мясников назвал опасный для женщин симптом

Обильный рост волос на руках и лице у женщины может стать предвестником рака яичников или надпочечников. В таких случаях лучше пройти консультацию у специалистов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что появление волос на теле женщины свидетельствует о гормональном сбое, когда женский эстроген подавляется мужскими тестостероном и андрогенами.

Мясников подчеркнул, что в таких случаях нужно обязательно отправиться на консультацию к гинекологу, эндокринологу или врачу общей практики.

«Просто пойти удалить — удалить легко, а что за этим стоит, надо знать», — предупредил врач.

Мясников отметил, что рост волос на лице женщины может стать признаком поликистоза яичников. Еще одним симптомом этого заболевания являются нерегулярные месячные. Эта болезнь осложняется риском сердечных болезней и повышением уровня сахара и холестерина в крови.

Ранее Мясников отмечал, что женщины реже заражаются коронавирусом. Он пояснил, что в клетках, на которые нацелен возбудитель, есть рецепторы, за которые он цепляется. По его словам, у женщин таких «крючков» меньше, чем у мужчин, а у детей нет совсем.