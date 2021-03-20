Мясников назвал опасный диагноз, на который указывает цвет ногтей

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал один из главных признаков меланомы. Он уточнил, что следует обращать внимание на цвет ногтей.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, изменение цвета ногтей может говорить о серьезном заболевании. Это не всегда является стопроцентным признаком, но сходить к врачу стоит.

«Это хорошо, если у вас там синдром желтого ногтя или синдром зеленых ногтей, это в общем-то не смертельно, это инфекция», — пояснил Мясников и добавил, что в некоторых случаях это все же может быть симптомом меланомы.

Он отметил, что женщины, которые регулярно делают маникюр с гель-лаком длительное время не видят своих ногтей, и это плохо. Также врач добавил, что меланому можно обнаружить в полости рта или ягодичной складке.

Ранее Мясников рассказал, что одним из симптомов онкологии также может быть переизбыток кальция в организме. Он уточнил, что снижать уровень этого минерала не поможет, так как это следствие, а не причина. Об этом сообщила «Газета.ru».