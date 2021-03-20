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    20 марта 2021, 17:06

    Мясников назвал опасный диагноз, на который указывает цвет ногтей

    Дарья Морозова

    Врач и телеведущий Александр Мясников назвал один из главных признаков меланомы. Он уточнил, что следует обращать внимание на цвет ногтей.

    Мясников назвал опасный диагноз, на который указывает цвет ногтей

    Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, изменение цвета ногтей может говорить о серьезном заболевании. Это не всегда является стопроцентным признаком, но сходить к врачу стоит.

    «Это хорошо, если у вас там синдром желтого ногтя или синдром зеленых ногтей, это в общем-то не смертельно, это инфекция», — пояснил Мясников и добавил, что в некоторых случаях это все же может быть симптомом меланомы.

    Он отметил, что женщины, которые регулярно делают маникюр с гель-лаком длительное время не видят своих ногтей, и это плохо. Также врач добавил, что меланому можно обнаружить в полости рта или ягодичной складке.

    Ранее Мясников рассказал, что одним из симптомов онкологии также может быть переизбыток кальция в организме. Он уточнил, что снижать уровень этого минерала не поможет, так как это следствие, а не причина. Об этом сообщила «Газета.ru».