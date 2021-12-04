Мясников назвал опасное свойство антибиотиков

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1» о том вреде, который могут причинить антибиотики. Их злоупотребление способно привести на реанимационную койку.

Мясников отметил, что из-за слишком активного употребления антибиотиков можно лишиться слуха. Может произойти аминогликозид, вредно воздействующий на слуховые рецепторы. Также в числе осложнений судороги, проблемы с суставами, нейропатия, токсины в печени и даже в особо тяжелом случае впадание в кому.

По словам Мясникова, в любой больничной реанимации могут показать больных с такими осложнениями. Врач не рекомендовал антибиотики при синуситах, гайморитах, бронхитах, если не проявляется явно бактериальная инфекция.

Ранее Мясников отметил, что аспирин нельзя давать детям до 13 лет. Он пояснил, что прием препарата может стать причиной развития синдрома Рея, при котором происходит отек мозга и печени из-за недостаточного количества крови и кислорода. Он добавил, что родители не должны использовать аспирин в качестве жаропонижающего средства для своих детей.