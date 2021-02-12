Мясников назвал факторы риска для инсульта и инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что ожирение может привести к развитию инсульта и инфаркта. Этим страдает половина населения Земли.

«Самые главные факторы риска для сердечно-сосудистых болезней, инфарктов, инсультов — это избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

В мире, по словам доктора, избыточной массой тела страдают около 2,6 миллиарда человек, это 40% населения Земли. Все они рискуют своим здоровьем, так как в любой момент у них может произойти инфаркт или инсульт.

Ожирение является вторым фактором риска после курения для онкологических заболеваний. Лишний вес, по словам Александра Мясникова, приводит к «лежащей в основе рака» нечувствительности к инсулину.

Ранее Мясников заявил, что использование сосудосуживающих капель опасно для пациентов, особенно при проблемах с сердцем. Они могут вызвать аритмию и привести к развитию инфаркта миокарда, отметил врач и телеведущий Александр Мясников. Мясников добавил, что сосудосуживающие капли также повышают уровень калия в крови. Это является серьезной опасностью для пациентов, у которых есть проблемы с почками.