Мясников назвал эффективный способ от похмелья

Врач Александр Мясников назвал действенное средство от похмелья. Об этом сообщил Life.ru.

Он уточнил, что самый верный способ — это пить в меру и не позже 21:00. Также он вспомнил способ, который упоминает в романе «Мастер и Маргарита»: «две стопки водки с острой и горячей закуской».

Но все же следует выпивать в меру и закончить до девяти вечера, подчеркнул Мясников.

«Все остальное будет в той или иной форме ударом по организму», — заключил он.

Ранее психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства Шамиль Абдрашитов рассказал, что понятия «безопасная доза алкоголя» вообще не существует. Но для взрослых людей есть установленные нормы, при которых вред организму будет не таким сильным.

Для взрослых людей норма — 20 граммов в день, рассказал эксперт. При этом Абдрашитов уточнил, что порой людям сложно контролировать количество потребляемого алкоголя. Поэтому лучше от него вовсе отказаться и уделить внимание здоровому питанию и физической активности.