Мясников назвал больных COVID-19 источником новых штаммов

Россиянам следует ждать появления новых мутаций коронавируса не реже, чем дважды в месяц. Среди больных с нарушенным иммунитетом возникают десятки вариаций вируса, но «выходит в народ» самая заразная.

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил Ura.Ru, что обществу придется привыкнуть к подобной периодичности выхода мутаций.

«На самом деле, они появляются значительно чаще, просто не всегда выходят в народ. Десятки новых вариаций появляется среди больных людей с нарушенным иммунитетом», — сказал он.

Мясников добавил, что такие пациенты болеют тяжело, а мутации в их телах развиваются в тысячи раз быстрее, чем в природе.

«То есть источник новых штаммов — тяжело болеющие с нарушенным иммунитетом», — подчеркнул врач.

Самая заразная мутация, заметил он, найдет выход. Это происходит потому, что вирус не стремится убивать носителя.

«Он стремится распространяться, поэтому новые варианты будут более заразными», — обратил внимание Мясников.

Существующие вакцины, заметил он, защищают организм от новых штаммов: те проявляются внутри белкового шипа коронавируса.

«А вакцина вызывает антитела к целому шипу, и если в белковом есть какое-то изменение, то это не важно, потому что вакцина покрывает весь шип», — заключил медик.