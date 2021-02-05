Мясников назвал болезнь Паркинсона недугом интеллектуалов

Риск развития болезни Паркинсона возрастает из-за нескольких факторов, и дело не только в наследственности. Роль может сыграть недостаток солнца и, как ни странно, уровень образования.

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил в эфире телеканала «Россия 1» причины, которые могут спровоцировать болезнь.

Развитию недуга способствует не только генетическая предрасположенность, но и травмы головного мозга. Негативное влияние оказывает недостаточный уровень витамина D и мигрень с аурой. Рискуют и те, кто живет в отдаленной сельской местности, употребляет родниковую воду и молоко. Вероятность заболевания возрастает у людей с переизбытком магния и железа в организме, лишним весом и недостаточной мышечной массой в детстве.

«Чем выше уровень образования, тем чаще возникает болезнь Паркинсона. Это заболевание интеллектуальных людей», — подчеркнул Мясников.

Врач добавил, что реже подвержены недугу любители кофе. Снижают риск заболевания регулярные физические нагрузки.

О ранней стадии болезни Паркинсона может свидетельствовать потеря обоняния, которую считают одним из явных симптомов COVID-19. Эксперты напомнили, что между постановкой диагноза и моментом, когда человек перестает чувствовать запахи, иногда проходит 10 лет.