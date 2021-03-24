Мясников назвал инфекции одной из главных причин рака

Курение, инфекционные заболевания и неправильное питание являются основными факторами, влияющими на развитие онкологических заболеваний. Об этом заявил врач-кардиолог, автор книг о здоровье Александр Мясников.

По его словам, в 40% случаев рак возникает из-за курения, в 20% — от неправильного питания, и до 20% составляют инфекционные заболевания.

В программе «Доктор Мясников» на «России 1» ведущий привел в пример рак шейки матки, возникающий из-за вируса папилломы человека. Рак печени может развиться из-за вируса гепатита Б, отметил теледоктор.

По мнению британских врачей, в 38% случаев рак можно предотвратить, если больше двигаться и поддерживать оптимальную массу тела.

В середине марта от рака умерла немецкая автогонщица, ведущая шоу Top Gear Сабина Шмиц. Ей был 51 год. Онкологическое заболевание у гонщицы диагностировали три года назад.

Сабина выросла неподалеку от гоночной трассы «Нюрбургринг». Впервые она выступила там в 17 лет. Спустя два года установила рекорд прохождения трассы. В 2004 году установила новый рекорд, пытаясь побить время ведущего Top Gear Джереми Кларксона.