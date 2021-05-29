Мясников нашел пользу в гамбургерах и пицце

Многие из россиян продолжают питаться фастфудом, хотя знают про его вред. И это настоящее бедствие, но иногда все же можно закусить гамбургером или пиццей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он напомнил, что термин «быстрая еда» зародился в Америке, но там уже законодательно запретили продавать фастфуд и газированные напитки рядом со школами. А в России проблема ожирения превратилась в «национальное бедствие».

Правда, некоторая пища такого рода бывает полезной в умеренных количествах, заметил Мясников. Например, пицца с сыром, помидорами или морепродуктами.

По словам врача, абсолютно полезной или вредной еды нет. Даже гамбургер в определенной степени может приносить пользу.

«Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный! Здесь, как я вам уже говорил, под 500 калорий», — сказал телеведущий.

Гамбургер убивает аппетит, дает силы, поэтому до ночи больше не захочется есть.

«Да, тут ничего особо полезного нет, но ты съел — у тебя бодрость, и ты готов», — добавил Мясников.

Ранее рекламу фастфуда запретили на телевидении в Великобритании. Ролики теперь не транслируют до 21:00. Также больше нельзя рекламировать быструю еду в интернете. Сотрудников точек общепита обязали указывать количество калорий в меню.