Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса

«Много Запад от этой модели выиграл? <…> Только погрузился во мрак, от хаоса удерживается только колоссальными тратами на удержания экономики. <…> В итоге мы точно получим шансы на рывок на фоне всех остальных», — написал он в своем Telegram-канале.

Он утверждает, что пока все игроки «валяются в куче-мала», фору получит тот, кто вырвется из этой кучи с мячом в руке. Врач также отметил, что иметь преимущества будет страна, которая поймет, что борьба с последствиями коронавируса хуже борьбы с самой инфекцией. Он добавил, что нужно готовиться к следующим волнам пандемии, развивать медицину, продолжать вакцинацию и главное — «перестать слепо следовать западной модели поведения».

Телеведущий предположил, что сейчас, когда все страны находятся изолированными друг от друга, самое время заняться внутренними проблемами. В частности, по мнению, Мясникова, Россия могла бы начать развивать внутренний туризм, транспортную систему и «пустить доходы от продажи нефти и газа на внутреннее применение».

Кроме того, по его словам, Россия может начать успокаивать запуганных людей, так как в стране запущенна вакцинация от коронавируса и ждать коллективного иммунитета уже не надо. Коллективный иммунитет — для непривитых, подчеркнул эксперт.