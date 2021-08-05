Мясников напомнил, что предрекал вирус еще в 2014 году

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что предупреждал о пандемии еще в 2014 году. В тот момент он написал книгу, посвященную данной проблеме. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал доктора.

«В 2014 году я написал книгу про инфекции. И вот фрагмент предисловия. Сегодня оно читается уже по-другому…. «Как часто мы произносим фразу: «Если бы мне три года назад сказали, что произойдет, то, что сейчас происходит, я бы никогда не поверил!!!», — написал врач.

Он отметил, что тема инфекций до сих пор остается для людей непонятой. По его словам, куда больший интерес вызывают темы гомеопатии, повышенного холестерина, диабета, БАДов, болей в спине, мигрени, судорог ног и многие другие.

Мясников добавил, что инфекции являются самой серьезной и актуальной из существующих ныне проблем. По его мнению, злую шутку сыграло появление антибиотиков, так как люди возложили на них слишком большие надежды. Он сравнил инфекции с врагом из фильмов, который целится главному герою в спину.