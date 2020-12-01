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    01 декабря 2020, 13:15

    Мясников: физнагрузки повышают иммунитет на удаленке

    Дарья Морозова

    Врач Александр Мясников рассказал, как поднять иммунитет во время удаленной работы. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

    Он уточнил, что постоянное сидение дома снижает иммунитет. Это связано не только с недостатком активности, но и с перееданием и стрессом от отсутствия возможности сменить обстановку.

    «Поэтому при выходе на улицу, особенно в холодную погоду, человек становится легкой добычей вируса, не только COVID-19, а вообще − гриппа, аденовируса, риновируса, список бесконечен», — пояснил Мясников.

    По словам врача, чтобы исправить ситуацию, нужно хотя бы час в день выполнять физические упражнения. Кроме того, следует меньше есть и меньше смотреть телевизор.

    «Также необходимо ограничивать себя в калориях, и заменить просмотр агрессивного телевидения (кроме „О самом главном“) на чтение книг», — заключил Мясников.

    Ранее пульмонолог Александр Карабиненко рассказал о последствиях пневмонии. По его словам, после этого заболевания обширная зона легких поражена. Особенно это касается коронавирусных и гриппозных пневмоний. Карабиненко уточнил, что нужно время, чтобы полностью обновились клетки и восстановилась структура легких. Он добавил, что восстановление может завершиться не полностью, если человек курит.