Мясников: физнагрузки повышают иммунитет на удаленке

Он уточнил, что постоянное сидение дома снижает иммунитет. Это связано не только с недостатком активности, но и с перееданием и стрессом от отсутствия возможности сменить обстановку.

«Поэтому при выходе на улицу, особенно в холодную погоду, человек становится легкой добычей вируса, не только COVID-19, а вообще − гриппа, аденовируса, риновируса, список бесконечен», — пояснил Мясников.

По словам врача, чтобы исправить ситуацию, нужно хотя бы час в день выполнять физические упражнения. Кроме того, следует меньше есть и меньше смотреть телевизор.

«Также необходимо ограничивать себя в калориях, и заменить просмотр агрессивного телевидения (кроме „О самом главном“) на чтение книг», — заключил Мясников.

Ранее пульмонолог Александр Карабиненко рассказал о последствиях пневмонии. По его словам, после этого заболевания обширная зона легких поражена. Особенно это касается коронавирусных и гриппозных пневмоний. Карабиненко уточнил, что нужно время, чтобы полностью обновились клетки и восстановилась структура легких. Он добавил, что восстановление может завершиться не полностью, если человек курит.