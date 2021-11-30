Мясников допустил коррекцию вакцин для защиты от «омикрон»-штамма

Ревакцинация пока является единственным способом для защиты от «омикрон»-штамма коронавируса, который уже начали выявлять у привитых. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников сообщил в беседе с ОСН.

«Защита пока только третья вакцинация. <…> И, вероятно, необходима коррекция вакцин. Эти работы сейчас ведутся. В том числе и по созданию назальной вакцины», — сказал Мясников.

Мясников сообщил, что штамм «омикрон» уже обнаружили у четырех полностью привитых носителей. Доктор отметил, что хотя этот вариант впервые выявили в ЮАР, никто не знает, где он мог зародиться.

Вакцины могут не справиться с таким большим количеством мутаций коронавируса, признал он. Новых вариантов SARS-CoV-2 слишком много. И если «омикрон» будет и дальше распространяться, о чем можно говорить с высокой долей вероятности, то это будет происходить с большей скоростью. Мясников пояснил, что это нормально для эволюции любого вируса.

Однако новые штаммы необязательно должны быть более тяжелыми по своим последствиями. Доктор не исключил, что «омикрон» может иметь более низкую летальность, чем другие штаммы. Но в конечном итоге число смертей все равно будет расти, потому что будет увеличиваться число заражений.

Центр имени Гамалеи ранее начал разработку версии вакцины «Спутник V», адаптированной под новый «омикрон»-штамм. О серийном производстве речи пока не идет, поскольку ученые полагают, что препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт» будут эффективны и против нового варианта патогена.