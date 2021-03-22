Мясников дал советы заболевшим россиянам

Заболевшим россиянам в первую очередь нужно изменить свое питание. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Не ешьте ничего белого (мучного и сладкого — прим. ред.), обязательно включите в рацион полкило овощей и фруктов. Вот вы даже болеете инфекционной болезнью, и невольно начинаете питаться по-другому — уже организм что-то принимает, а что-то нет», — пояснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт также посоветовал заболевшим больше двигаться. По его словам, движение — это жизнь. Поэтому лучше идти, чем стоять. Телеведущий также отметил, что к врачу следует обращаться, если предыдущее советы не помогли.

Мясников ранее рассказал, что после приема жаропонижающих препаратов может появиться шум в ушах. При этом дискомфортное ощущение может и вовсе не пройти. Если возник такой симптом, то нужно сразу обратиться к лору. Однако, по словам специалиста, в 99% случаев врачи диагностируют высокочастотный шум в ушах, который не подлежит лечению. Вариант остается только один — смириться с этим и жить.