Мясников дал советы, как пережить трудности весной

Если не думать о прошлом и не переживать о будущем, то пережить весну в нынешнем году будет проще. Такой совет россиянам дал врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом доктор сообщил Ura.ru.

Чтобы справиться с трудностями на фоне непростой политической, экономической, а также эпидемиологической ситуации, достаточно следовать простым советам от доктора Мясникова.

«Не брать ничего в голову. Не думать о прошлом, не переживать о будущем», — сообщил врач.

Мясников также посоветовал обратить внимание на здоровье, как физическое, так и ментальное. Нужно много двигаться и не переедать, а также «не делать» гадости другим.

Мясников ранее назвал «мракобесием» ситуацию с коронавирусом в Европе. Врач привел в пример ситуацию в Париже. По его словам, сегодня столица Франции создает такое впечатление, как будто там прошла атомная война. Мясников отметил, что нынешний карантин в европейских странах гораздо более жесткий, чем тот, что действовал в Москве, когда столичные власти прошлой весной вводили ограничения в рамках борьбы с COVID-19, написала «Газета.ru».