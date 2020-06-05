Отказаться от солянки стоит также людям с гастритом, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки и при заболеваниях поджелудочной железы. Им также противопоказана часть ингредиентов супа: лимон, каперсы и соленья.

Помимо этого агрессивный состав солянки способен навредить и людям, имеющим проблемы с ЖКТ, написал «Царьград».